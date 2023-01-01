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Фильмы
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы»

Режиссёры

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Режиссёр

Актёры

Наталья Егорова

Наталья Егорова

АктрисаЕкатерина Первая
Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

АктёрАлександр Меншиков
Екатерина Никитина

Екатерина Никитина

АктрисаЕлизавета Петровна
Ирина Лачина

Ирина Лачина

АктрисаАнна Петровна
Дмитрий Веркеенко

Дмитрий Веркеенко

АктёрПетр Второй
Александр Корженков

Александр Корженков

АктёрФридрих Бассевич
Нина Русланова

Нина Русланова

АктрисаАнна Иоанновна
Александр Лазарев мл.

Александр Лазарев мл.

АктёрБирон Эрнст-Иоганн
Андрей Межулис

Андрей Межулис

АктёрКарл-Ф. Голштинский
Фёдор Добронравов

Фёдор Добронравов

АктёрФедор Суров

Сценаристы

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Сценарист
Павел Финн

Павел Финн

Сценарист

Художники

Марина Здорнова-Патеновская

Марина Здорнова-Патеновская

Художница
Вера Скопинова

Вера Скопинова

Художница
Тамара Гаранч

Тамара Гаранч

Художница

Монтажёры

Людмила Свириденко

Людмила Свириденко

Монтажёр

Операторы

Анатолий Мукасей

Анатолий Мукасей

Оператор