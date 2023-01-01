WinkФильмыТайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицыАктёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы»
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы»
Режиссёры
Актёры
АктрисаЕкатерина Первая
Наталья Егорова
АктёрАлександр Меншиков
Сергей Шакуров
АктрисаЕлизавета Петровна
Екатерина Никитина
АктрисаАнна Петровна
Ирина Лачина
АктёрПетр Второй
Дмитрий Веркеенко
АктёрФридрих Бассевич
Александр Корженков
АктрисаАнна Иоанновна
Нина Русланова
АктёрБирон Эрнст-Иоганн
Александр Лазарев мл.
АктёрКарл-Ф. Голштинский
Андрей Межулис
АктёрФедор Суров