Биография

Современный режиссер и сценарист Ольга Ланд — коренная ленинградка, родилась в 1961 году. Активно занималась спортом, греблей. Член сборной Союза ССР, мастер спорта. Занятия спортом не помешали выбрать творческую профессию, в начале 90-х окончила институт при Комитете Гостелерадио. В том же году дебютировала в качестве режиссера и попробовала себя в написании сценария. Фильм Ольги Ланд «Пока Вилли спит» — первая работа, после которой наступил перерыв в творческой карьере до 2001. Один из самых заметных фильмов режиссера Ольги Ланд — документальная лента «Хозяин вулкана» — надолго стал ее визитной карточкой. Фильм женщины «Одна за всех» знают и помнят многие телезрители. Самый известный ее фильм — «Вызов», а сериал — «Притворщики». Все работы сценариста и режиссера пронизаны тонким юмором и глубоким смыслом, она выбрала именно эту манеру отражения жизненных проблем, и зрителю это нравится. Роль Ольги Ланд как актрисы всего одна — в фильме «ДМБ. Снова в бою» 2001 года.