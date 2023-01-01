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В час беды
1-й сезон

В час беды (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82014, В час беды. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

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1-й сезон

Сюжет

Маша молода и счастлива - любящий муж, сын, карьера... Но неожиданно полученное письмо приводит еe в замешательство. Бабушка, которую Маша не видела с детства, умоляет о встрече. Маша едет, но оказывается слишком поздно - бабушки больше нет. Трагическое известие сообщает молодая девушка Лена, которая оказывается сестрой Маши. Сестрой, которую Маша считала погибшей много лет назад...

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