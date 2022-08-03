В стране фей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
8.52020, Faunutland and the Lost Magic
Фэнтези, Приключения81 мин6+
О фильме
Семейная сказка с маленькой звездой «Игры престолов». Эмили потеряла отца, а ее мама теперь постоянно пропадает на работе. Большую часть дня девочка торчит на баскетбольной площадке, отрабатывая бросок. И каждый раз по вечерам она отчитывается перед фотографией отца, что у нее получилось, а что не очень. Однажды Эмили находит необычную книгу в родительской библиотеке, которая переносит ее прямиком в Страну Фей. Но над сказочным королевством нависла страшная угроза. Спасти его может только сияющий кристалл. Эмили решает во что бы то ни стало помочь новым друзьям найти волшебный артефакт. Смотрите волшебную сказку «В стране фей» онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаВеликобритания, США, Швеция
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- МОРежиссёр
Маркус
Овнелль
- ТСАктриса
Типпер
Сайферт-Кливлэнд
- ЧЭАктриса
Челси
Эдж
- ХСАктриса
Харриет
Слейтер
- ДЛАктриса
Дженни
Лампа
- КСАктёр
Карл
Стьернлоф
- РТАктёр
Роберт
Тигнер
- ДЛСценарист
Дженни
Лампа
- МОСценарист
Маркус
Овнелль
- ДЛПродюсер
Дженни
Лампа
- МОПродюсер
Маркус
Овнелль
- Актриса дубляжа
Ульяна
Куликова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МОМонтажёр
Маркус
Овнелль
- НКОператор
Нильс
Кроне
- ДККомпозитор
Джо
Крэймер