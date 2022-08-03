В стране фей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Семейная сказка с маленькой звездой «Игры престолов». Эмили потеряла отца, а ее мама теперь постоянно пропадает на работе. Большую часть дня девочка торчит на баскетбольной площадке, отрабатывая бросок. И каждый раз по вечерам она отчитывается перед фотографией отца, что у нее получилось, а что не очень. Однажды Эмили находит необычную книгу в родительской библиотеке, которая переносит ее прямиком в Страну Фей. Но над сказочным королевством нависла страшная угроза. Спасти его может только сияющий кристалл. Эмили решает во что бы то ни стало помочь новым друзьям найти волшебный артефакт. Смотрите волшебную сказку «В стране фей» онлайн в хорошем качестве на Wink.

