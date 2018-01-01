Wink
Детям
В стране фей
Актёры и съёмочная группа фильма «В стране фей»

Режиссёры

Маркус Овнелль

Marcus Ovnell
Режиссёр

Актёры

Типпер Сайферт-Кливлэнд

Tipper Seifert-Cleveland
АктрисаEmily
Челси Эдж

Chelsea Edge
АктрисаWitch
Харриет Слейтер

Harriet Slater
АктрисаKayla
Дженни Лампа

Jenny Lampa
АктрисаNightinglar
Карл Стьернлоф

Carl Stjernlöf
АктёрSeamus
Роберт Тигнер

Robert Tygner
АктёрBelorac

Сценаристы

Дженни Лампа

Jenny Lampa
Сценарист
Маркус Овнелль

Marcus Ovnell
Сценарист

Продюсеры

Дженни Лампа

Jenny Lampa
Продюсер
Маркус Овнелль

Marcus Ovnell
Продюсер

Актёры дубляжа

Ульяна Куликова

Актриса дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа

Монтажёры

Маркус Овнелль

Marcus Ovnell
Монтажёр

Операторы

Нильс Кроне

Nils Croné
Оператор

Композиторы

Джо Крэймер

Joe Kraemer
Композитор