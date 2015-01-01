Волна (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Семья опытного геолога пытается спастись от ужасной природной катастрофы. Остросюжетный скандинавский триллер, снятый на фоне потрясающе красивых фьордов.



В течение многих лет Кристиан Айкорд служит дежурным сейсмологом в прибрежном норвежском городке Гейрангер. Все меняется, когда он принимает предложение о работе в крупной нефтяной компании. В свой последний день на станции мужчина замечает странные показатели на сейсмографах. Кристиана охватывает сильная тревога, но остальные коллеги не видят повода для беспокойства. Однако той же ночью огромная скала обрушивается в море, вызывая мощное цунами, способное уничтожить весь город.



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