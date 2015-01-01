Волна (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Семья опытного геолога пытается спастись от ужасной природной катастрофы. Остросюжетный скандинавский триллер, снятый на фоне потрясающе красивых фьордов.
В течение многих лет Кристиан Айкорд служит дежурным сейсмологом в прибрежном норвежском городке Гейрангер. Все меняется, когда он принимает предложение о работе в крупной нефтяной компании. В свой последний день на станции мужчина замечает странные показатели на сейсмографах. Кристиана охватывает сильная тревога, но остальные коллеги не видят повода для беспокойства. Однако той же ночью огромная скала обрушивается в море, вызывая мощное цунами, способное уничтожить весь город.
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Информация
Рейтинг
- РУРежиссёр
Роар
Утхауг
- КЙАктёр
Кристоффер
Йонер
- АДАктриса
Ане
Даль Торп
- ЙХАктёр
Йонас
Хофф Офтебро
- ЭХАктриса
Эдит
Хогенруд-Сэнд
- ФСАктёр
Фритьов
Сохейм
- ЛГАктриса
Лайла
Гуди
- АБАктёр
Артур
Бернинг
- ХБАктёр
Херман
Бернхофт
- ЭХАктриса
Эйли
Харбоэ
- СБАктриса
Силье
Брейвик
- ХРСценарист
Харальд
Розенлёв-Эг
- ЮКСценарист
Юн
Коре Роке
- МССценарист
Мартин
Сундланд
- РУСценарист
Роар
Утхауг
- МСПродюсер
Мартин
Сундланд
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- Актриса дубляжа
Ульяна
Куликова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин