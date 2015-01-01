Волна
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Волна

Волна (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.72015, Bølgen
Боевики, Драмы100 мин18+
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Сюжет

Семья опытного геолога пытается спастись от ужасной природной катастрофы. Остросюжетный скандинавский триллер, снятый на фоне потрясающе красивых фьордов.

В течение многих лет Кристиан Айкорд служит дежурным сейсмологом в прибрежном норвежском городке Гейрангер. Все меняется, когда он принимает предложение о работе в крупной нефтяной компании. В свой последний день на станции мужчина замечает странные показатели на сейсмографах. Кристиана охватывает сильная тревога, но остальные коллеги не видят повода для беспокойства. Однако той же ночью огромная скала обрушивается в море, вызывая мощное цунами, способное уничтожить весь город.

Сможет ли геолог спасти свою семью и местных жителей от неминуемой гибели, узнаете в динамичном триллере на нашем видеосервисе. Фильм «Волна» смотреть онлайн 2015 в хорошем качестве можно прямо сейчас на Wink!

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волна»

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