Биография

Дарья Фекленко — актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в Москве 4 октября 1970 года. Впервые Дарья вышла на сцену еще ребенком, приняв участие в спектакле «Маленькие комедии большого дома». С детства девушка мечтала об актерской карьере, поэтому после окончания школы поступила в ГИТИС, но перевелась из него в Школу-стдудию МХАТ, где проходила обучение на курсе Леонтьева. С 1993 года она сотрудничает с театром Моссовета. Первую роль Дарья Фекленко получила в картине «Счастливчик», снявшись в ней в 1989 году. Большую популярность актрисе принес фильм «Обручальное кольцо», где ей досталась роль искусствоведа Марины Ковалевой. Насладиться игрой Фекленко можно и в картинах «Невозможные зеленые глаза», «Срочно в номер», «Феномен», «Море по колено», «Медсестра», «Чисто московские убийства».