Взятка (сериал, 2025) смотреть онлайн

Елена — директор самой престижной гимназии в городе. В юности она пережила предательство любимого мужчины и лучшей подруги, потеряла ребенка и поставила крест на личной жизни, предпочитая строить карьеру. Однажды к ней обращается бывшая подруга с просьбой устроить дочку Олю. Лена с трудом узнает ее: муж погиб, остатки денег уходят на борьбу с тяжелой болезнью. Лена поддается искушению и соглашается устроить девочку в гимназию за большую взятку — это расплата за предательство Сони.



Подруга продает старинное фамильное кольцо и передает Лене взятку. С этого момента события начинают развиваться совершенно непредсказуемо, драматично и неожиданно, вовлекая все новых и новых людей. Елене предстоит исправить свои собственные ошибки, научиться прощать, доверять людям и найти свою любовь.

