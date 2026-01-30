Взятка. Сезон 1. Серия 3
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9.22025, Взятка. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Взятка (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Елена — директор самой престижной гимназии в городе. В юности она пережила предательство любимого мужчины и лучшей подруги, потеряла ребенка и поставила крест на личной жизни, предпочитая строить карьеру. Однажды к ней обращается бывшая подруга с просьбой устроить дочку Олю. Лена с трудом узнает ее: муж погиб, остатки денег уходят на борьбу с тяжелой болезнью. Лена поддается искушению и соглашается устроить девочку в гимназию за большую взятку — это расплата за предательство Сони.

Подруга продает старинное фамильное кольцо и передает Лене взятку. С этого момента события начинают развиваться совершенно непредсказуемо, драматично и неожиданно, вовлекая все новых и новых людей. Елене предстоит исправить свои собственные ошибки, научиться прощать, доверять людям и найти свою любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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Актёры и съёмочная группа сериала «Взятка»