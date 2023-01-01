Время жениться (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Евгения работает бухгалтером в большой компании. Муж ушел к другой женщине и ей пришлось самой воспитывать двух дочерей. Старшая Люба – гордость матери, а младшая Вера – причина постоянного беспокойства. Евгения не догадывается, что дочери считают ее источником своих проблем и неудач. Люба винит в разрыве с мужем – мама никогда не одобряла ее брак. Вера страдает от того, что не знает своего отца – мать выбросила все фотографии и уничтожила контакты. Из-за нее же Вера не может заниматься любимым делом, Евгения слишком давит и контролирует. Сестры решают, что маме нужна собственная личная жизнь.

Все меняется, когда Евгения принимает решение продать дачу, чтобы решить квартирный вопрос. Она знакомится с риелтором Кириллом и постепенно понимает, что этот уверенный в себе мужчина все больше ей нравится…





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