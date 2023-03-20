Время жениться. Сезон 1
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1-й сезон

Время жениться (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.92023, Время жениться. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Евгения работает бухгалтером в большой компании. Муж ушел к другой женщине и ей пришлось самой воспитывать двух дочерей. Старшая Люба — гордость матери, а младшая Вера — причина постоянного беспокойства. Евгения не догадывается, что дочери считают ее источником своих проблем и неудач. Все меняется, когда Евгения принимает решение продать дачу, чтобы решить квартирный вопрос. Она знакомится с риелтором Кириллом и постепенно понимает, что этот уверенный в себе мужчина все больше ей нравится.


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Время жениться»