Шторм (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
На что готов человек ради того, чтобы спасти любовь? Александр Робак и Анна Михалкова в драматической истории о жертве, сделке с совестью и настоящей дружбе.
Сергей Градов служит в антикоррупционном отделе полиции, а его друг Юрий — в убойном. Градов расследует запутанную криминальную схему и уже почти заставил виновных признаться, но его план неожиданно рушится... Жена Градова серьезно больна, и Сергей в отчаянии решается на преступление. Он придумывает, как добыть деньги для спасения любимой. Годы опыта играют на руку: полицейский незаметно скрывает улики и проворачивает все так, что никто из коллег не замечает подвоха. Никто, кроме его лучшего друга — Юрия Осокина. Теперь тот считает делом чести вывести Градова на чистую воду. Что окажется важнее: служебный долг или дружеская верность?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ИБАктёр
Илья
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актриса
Дарья
Жовнер
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- ВДАктёр
Валерий
Дьяченко
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Сценарист
Степан
Девонин
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ОХХудожница
Ольга
Хлебникова
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов