Шторм (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

На что готов человек ради того, чтобы спасти любовь? Александр Робак и Анна Михалкова в драматической истории о жертве, сделке с совестью и настоящей дружбе.



Сергей Градов служит в антикоррупционном отделе полиции, а его друг Юрий — в убойном. Градов расследует запутанную криминальную схему и уже почти заставил виновных признаться, но его план неожиданно рушится... Жена Градова серьезно больна, и Сергей в отчаянии решается на преступление. Он придумывает, как добыть деньги для спасения любимой. Годы опыта играют на руку: полицейский незаметно скрывает улики и проворачивает все так, что никто из коллег не замечает подвоха. Никто, кроме его лучшего друга — Юрия Осокина. Теперь тот считает делом чести вывести Градова на чистую воду. Что окажется важнее: служебный долг или дружеская верность?



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