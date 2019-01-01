Шторм. Серия 6
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Шторм (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.92019, Шторм. Серия 6
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На что готов полицейский ради спасения любимой? Следователь антикоррупционного отдела Градов готов на всe — взятки, шантаж, убийства. Изворотливый ум позволяет ему ловко заметать следы. Вычислить преступника способен лишь Осокин из убойного — лучший друг Градова.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шторм»