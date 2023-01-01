Шторм (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы спасти жену от болезни, следователь переступает черту закона. Александр Робак, Анна Михалкова и Максим Лагашкин в напряженной драме Бориса Хлебникова. Сериал «Шторм», 1 сезон, ждет вас в отличном качестве на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с сотрудником следствия Сергеем Градовым, который расследует хищение средств после обрушения крыши Дворца спорта. Мужчина обнаруживает что строительная компания, выполняющая работы на объекте, принадлежит кандидату в мэры города Крюкову. Одновременно с этим он узнает, что его любимая жена тяжело больна и для ее лечения необходимо собрать большую сумму денег. Сергей сталкивается с трудным выбором: поступиться своими принципами ради спасения близкого человека или потерять любовь всей жизни и посадить мерзавца за решетку.



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