Шторм (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Чтобы спасти жену от болезни, следователь переступает черту закона. Александр Робак, Анна Михалкова и Максим Лагашкин в напряженной драме Бориса Хлебникова. Сериал «Шторм», 1 сезон, ждет вас в отличном качестве на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с сотрудником следствия Сергеем Градовым, который расследует хищение средств после обрушения крыши Дворца спорта. Мужчина обнаруживает что строительная компания, выполняющая работы на объекте, принадлежит кандидату в мэры города Крюкову. Одновременно с этим он узнает, что его любимая жена тяжело больна и для ее лечения необходимо собрать большую сумму денег. Сергей сталкивается с трудным выбором: поступиться своими принципами ради спасения близкого человека или потерять любовь всей жизни и посадить мерзавца за решетку.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ИБАктёр
Илья
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актриса
Дарья
Жовнер
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- ВДАктёр
Валерий
Дьяченко
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Сценарист
Степан
Девонин
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ОХХудожница
Ольга
Хлебникова
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов