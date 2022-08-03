Шторм (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

На что готов полицейский ради спасения любимой? Следователь антикоррупционного отдела Градов готов на всe — взятки, шантаж, убийства. Изворотливый ум позволяет ему ловко заметать следы. Вычислить преступника способен лишь Осокин из убойного — лучший друг Градова.

