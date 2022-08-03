Шторм (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.82019, Шторм. Серия 1
Драма, Детектив18+
На что готов полицейский ради спасения любимой? Следователь антикоррупционного отдела Градов готов на всe — взятки, шантаж, убийства. Изворотливый ум позволяет ему ловко заметать следы. Вычислить преступника способен лишь Осокин из убойного — лучший друг Градова.
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ИБАктёр
Илья
Борисов
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актриса
Дарья
Жовнер
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- ВДАктёр
Валерий
Дьяченко
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Сценарист
Степан
Девонин
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ОХХудожница
Ольга
Хлебникова
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов