Биография

Никита Емшанов – актер российского кино и театра – родился в августе 1983 в северной столице. Роль рядового Коньшина во «Втором дыхании» принесла актеру заслуженную награду – медаль «За укрепление боевого содружества». Никита вырос в городе на Неве. Мальчик учился в престижной школе, где в совершенстве овладел английским языком. Принимал участие в самодеятельных постановках и уже тогда решил, что будет только актером. После окончания школы Никита подал документы во все театральные вузы Москвы и поступил сразу в 2 института. Естественно, он выбрал ГИТИС. Во время учебы играл не только в студенческом театре, но и на профессиональной сцене в Центре драматургии и режиссуры. Именно там он исполнил авторский спектакль одного актера «Бамбукоповал». После получения диплома играл на сценах театров «Практика», Театр.doc, в репертуар которых входили постановки по произведениям современных авторов. В 2008 выступил в роли продюсера спектакля «Хлам». Первые незначительные роли в кино Никита сыграл в телесериалах «Next» и «На углу у Патриарших». Но настоящим дебютом в кино можно считать роль Емшанова в фильме В. Хотиненко «72 метра». Популярность и узнаваемость актеру принес неоднозначный персонаж из фильма «Мертвые дочери». Брутальному актеру с мужественным профилем лучше всего удавались роли военных, что он с успехом продемонстрировал в картинах «Второе дыхание» и «Десантура». Последний фильм Емшанова – «Легенда № 17». Талантливый актер погиб в автомобильной катастрофе в 2017 году в день своего рождения. Вместе с ним ушли из жизни любимая девушка и лучший друг.