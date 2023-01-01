Биография

Екатерина Унтилова – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 7 марта 1961 года. Удостоена звания Заслуженной артистки. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Есенин», «Разведчицы», «Консультант», «Крестный» и др. В 1985 году стала выпускницей КНУТКиТ в Киеве (мастерская А. Г. Решетникова). С 1985 года служила в театре в Вильнюсе. С 1991 года участвовала в постановках театра на Фонтанке в северной столице. Свою кинокарьеру начала в 2001 году. Дебютным фильмом Екатерины Унтиловой стала многосерийная драма «Женский роман». Главные роли в кинокартине исполнили Дина Корзун, Константин Хабенский, Александр Домогаров. Затем актриса снялась во французском телевизионном фильме «Любимые бессмертны». В 2005 году на экраны вышел биографический криминальный сериал «Есенин» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали А. Михайлов, С. Безруков, О. Табаков, П. Деревянко, Г. Куценко и др. В том же году актриса участвовала в многосерийной исторической мелодраме «Фаворит». В 2013 году одну из ролей Екатерина Унтилова исполнила в военной киноленте «Разведчицы». В 2014 году была задействована в сериале «Крестный».