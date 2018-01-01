Биография

Сергей Каплунов – актер театра и кино, родился 11 апреля 1975 года. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Глухарь», «Мент в законе», «Кулагин и партнеры», «Любить нельзя ненавидеть», «Практика», биографической драме «Облепиховое лето». Сергей Каплунов стал выпускником Щепкинского училища. С 2002 года участвует в театральных постановках. Сниматься в кино начал в 2001 году. Дебютным фильмом Сергея Каплунова стала криминальная драма «101-й километр». Затем актер снялся в драме «Не хлебом единым». В 2006 году участвовал в популярном ситкоме «Счастливы вместе». В 2010 году на экраны вышел детективный сериал «Глухарь» с участием актера. Роль фельдшера актер сыграл в многосерийной мелодраме «Выйти замуж за генерала». В 2014 году участвовал в съемках полнометражной комедийной мелодрамы «Звезда». В 2015 году на экраны вышел биографический сериал «Джуна» с участием актера. Главную роль Сергей Каплунов сыграл в биографической драме «Облепиховое лето». Партнерами по съемочной площадке стали Андрей Мерзликин, Сергей Агафонов и др. В 2018 году снялся в сериале «Учителя».