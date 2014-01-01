Напрасная жертва (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Остросюжетная мелодрама о превратностях судьбы. Нина живет счастливой размеренной жизнью: хорошая работа, любящий молодой человек. Идеальные отношения портит разговор о будущем ребенке. Едва услышав о беременности Нины, Глеб выходит из себя и в гневе уезжает из дома. Но вскоре возвращается напуганным и растерянным. Он только что сбил человека и скрылся с места аварии. С этого момента жизнь Нины и Глеба кардинально меняется.



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