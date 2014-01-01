Напрасная жертва (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.52014, Напрасная жертва
Драмы89 мин12+
Сюжет
Остросюжетная мелодрама о превратностях судьбы. Нина живет счастливой размеренной жизнью: хорошая работа, любящий молодой человек. Идеальные отношения портит разговор о будущем ребенке. Едва услышав о беременности Нины, Глеб выходит из себя и в гневе уезжает из дома. Но вскоре возвращается напуганным и растерянным. Он только что сбил человека и скрылся с места аварии. С этого момента жизнь Нины и Глеба кардинально меняется.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янощук
- Актриса
Алина
Сергеева
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- Актёр
Александр
Давыдов
- ДКАктёр
Даниил
Коновалов
- ЮЯАктриса
Юлия
Яновская
- АПАктёр
Андрей
Перунов
- ЕСАктриса
Екатерина
Сарычева
- СКАктёр
Сергей
Каплунов
- Актёр
Сергей
Муравьёв
- АМАктриса
Анна
Матюшенская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- МЕПродюсер
Мария
Едемская
- ЕЦХудожница
Екатерина
Цитрина
- РШОператор
Р�убен
Шахбазянц
- НЯКомпозитор
Никита
Янощук