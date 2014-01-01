Напрасная жертва
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Напрасная жертва

Напрасная жертва (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Напрасная жертва
Драмы89 мин12+

Сюжет

Остросюжетная мелодрама о превратностях судьбы. Нина живет счастливой размеренной жизнью: хорошая работа, любящий молодой человек. Идеальные отношения портит разговор о будущем ребенке. Едва услышав о беременности Нины, Глеб выходит из себя и в гневе уезжает из дома. Но вскоре возвращается напуганным и растерянным. Он только что сбил человека и скрылся с места аварии. С этого момента жизнь Нины и Глеба кардинально меняется.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Напрасная жертва»

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