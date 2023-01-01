Биография

Алина Сергеева — российская актриса кино и театра. Родилась в Челябинске 10 февраля 1983 года. Будущая кинодеятельница росла творческим ребенком: увлекалась танцами, вокалом и игрой на фортепиано. Родители отдали Алину в Челябинскую театральную школу, а позже девушка поступила в ГИТИС, который окончила в 2004 году. После выпуска из вуза Сергеева вышла на театральные подмостки, где играла в спектаклях по Веберу, Шекспиру, Лорану, Островскому. Экранным дебютом Алины Сергеевой стала главная роль в мелодраме «Слушая тишину» 2006 года, за которую актриса получила ряд премий. С 2009 года Сергеева в основном играет в сериалах, среди которых «Отдать концы», «Обучаю игре на гитаре» и «Объятия лжи».