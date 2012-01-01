Пять лет и один день (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мирослава приходит в себя после 5 лет комы и узнает, что за эти годы изменился не только мир вокруг, но и ее собственная жизнь. Мирославу похоронили, считая погибшей в пожаре, ее муж живет с лучшей подругой, которую 6-летняя дочь Настя называет мамой. Отдавать состояние Мирославе и ее собственную дочь муж с подругой не собираются и начинают делать вид, будто не узнают женщину. Отец погиб, друзей в городе, в который Мирослава переехала за несколько месяцев до страшной аварии, нет. Ни денег, ни поддержки, единственное, что есть у женщины — желание вернуть дочь и услышать от нее такое желанное «мама». Преодолев все препятствия и, главное, собственную неверие в свои силы, Мирослава получит желаемое — свое имя, жизнь и любовь маленькой Насти.
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Информация
Рейтинг
- БКРежиссёр
Борис
Квашнев
- Актриса
�Алина
Сергеева
- Актёр
Юрий
Батурин
- Актриса
Юлия
Галкина
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- СРАктёр
Сергей
Романюк
- СМАктриса
София
Максименко
- ИДАктриса
Ирина
До�рошенко
- МГАктриса
Мария
Груничева
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- АОАктриса
Алиция
Омельчук
- ИФСценарист
Ирина
Феофанова
- ГППродюсер
Галина
Пилютикова
- АКПродюсер
Анна
Кондраева
- ОРПродюсер
Олег
Руденко
- АДОператор
Андрей
Даниленко
- ИНКомпозитор
Иван
Небесный