Суррогатная мать (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Суррогатная мать (2020)
1-й сезон
2-я серия

Мелодрама16+

Каждая женщина мечтает стать матерью, но не каждой дано это счастье. У Лизы было все: любимый муж-адвокат Максим, успешная карьера, красивая и богатая жизнь. Не было лишь детей, а Лиза так мечтала взять на руки своего малыша…

Врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни появилась молодая мать Алена, которая сбежала от мужа-абьюзера и теперь хочет вернуть своего сына… У нее нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато она может стать суррогатной матерью и подарить супругам счастье стать родителями… Но так ли все просто? Максима все больше тянет к Алене, а лучшая подруга Лизы Надя начинает подозревать, что она что-то скрывает…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

