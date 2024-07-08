Суррогатная мать (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.02020, Суррогатная мать (2020). Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
Каждая женщина мечтает стать матерью, но не каждой дано это счастье. У Лизы было все: любимый муж-адвокат Максим, успешная карьера, красивая и богатая жизнь. Не было лишь детей, а Лиза так мечтала взять на руки своего малыша…
Врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни появилась молодая мать Алена, которая сбежала от мужа-абьюзера и теперь хочет вернуть своего сына… У нее нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато она может стать суррогатной матерью и подарить супругам счастье стать родителями… Но так ли все просто? Максима все больше тянет к Алене, а лучшая подруга Лизы Надя начинает подозревать, что она что-то скрывает…
6.3 КиноПоиск
- ЮХРежиссёр
Юрий
Харнас
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- Актриса
Ирина
Ефремова
- Актриса
Евгения
Ахременко
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чуйкова
- ССАктёр
Сергей
Серегин
- АКАктриса
Александра
Корней
- АСАктёр
Алексей
Степанов
- ТШАктриса
Тоша
Штерн
- МДАктриса
Марина
Донец
- АЦАктёр
Алексей
Цокур
- МБАктриса
Мария
Букнис
- ЮСАктриса
Юлия
Соловьева
- МЧАктриса
Мария
Чалая
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЛМПродюсер
Леонид
Меламуд
- ИКПродюсер
Ирина
Конаныкина
- АМХудожник
Александр
Михайлов
- ТБХудожница
Татьяна
Борисова
- АДОператор
Андрей
Дейнеко
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский