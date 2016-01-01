9.32016, Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение
Мультфильмы, Семейные81 мин6+
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Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение (мультфильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется чужим среди своих друзей. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощ�ью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МВРежиссёр
Максим
Волков
- АГРежиссёр
Андрей
Галат
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Сергей
Безруков
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- ЮГАктёр
Юрий
Гальцев
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актриса
Татьяна
Шитова
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- АБАктёр
Андрей
Бархударов
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- НЛСценарист
Нил
Ландау
- Сценарист
Максим
Свешников
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ВНПродюсер
Владимир
Николаев
- ЮМПродюсер
Юрий
Москвин
- АМПродюсер
Александр
Миргородский
- АЛКомпозитор
Александр
Лессертисье