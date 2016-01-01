Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение (мультфильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется чужим среди своих друзей. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощ�ью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана!



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