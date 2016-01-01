Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение
Wink
Детям
Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение
9.32016, Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение
Мультфильмы, Семейные81 мин6+
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Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение (мультфильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется чужим среди своих друзей. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана!

Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

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