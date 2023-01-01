Биография

Владимир Николаев – российский продюсер, руководитель студии «Wizart Аnimation», режиссер и сценарист – родился 6 мая 1982 г. в Воронеже. Работает в жанрах 3-Д анимации, приключенческого и семейного кино. Продюсерская студия Владимира Николаева обеспечивает разработку и локализацию мультимедийного продукта на территории России и за рубежом. Первым фильмом продюсера Владимира Николаева стала «Снежная королева». Показ состоялся в кинотеатрах и на телевизионных каналах более чем в тридцати странах. Продолжение «Снежная королева 2: перезаморозка» было успешно реализовано для показов в кинотеатрах в Южной Корее, Европе и на Ближнем Востоке. Более сотни стран, в том числе Великобритания, Израиль, приобрели обе части анимационного фильма. Реализация третьей части «Снежная королева 3: огонь и лед» состоялась в конце декабря 2016 при содействии российского подразделения старейшей голливудской компании «Universal Pictures» – «Universal Pictures International». Успех «Снежной королевы» побудил «Wisart Animation» продолжить работу и заняться выпуском сериала по мотивам одноименного мультипликационного фильма. Очередными проектами- фильмами Владимира Николаева станут продолжения мультфильмов «Котенок с улицы Лизюкова» и «Варежка». Вывести российский, воронежский мультфильм на международный уровень, развивая отечественную анимацию, – важная задача для студийного коллектива «Wizatr Animation». В 2015 г. на фестивале международной анимации в г. Анеси студия вошла в рейтинг 25 лучших анимационных студий мира. Первым творческим успешным опытом Владимира Николаева в студенческие годы стало создание игры «Златогорье» и «Златогорье – 2» в 2001 г. Тогда, опираясь на небольшие суммы, талант и энтузиазм, удалось реализовать проект и прийти к пониманию необходимости выхода на международные рынки. Это также удалось выполнить в игровых проектах «Спарта» и «Восточный фронт», обеспечив их продажу в США и Германии. «Волки и овцы: ход свиньей» – еще один успешный российский анимационный фильм от студии Владимира Николаева. После проката в 2019 г. фильм был номинирован для участия в награждении премией «Pulcinella Awards» в Италии в 2020 г.