Снежная королева 3. Огонь и лед (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Снежная королева 3. Огонь и лед
Мультфильм, Семейный86 мин6+
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень — теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

