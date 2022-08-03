Снежная королева 3. Огонь и лед (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.22016, Снежная королева 3. Огонь и лед
Мультфильм, Семейный86 мин6+
О фильме
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень — теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АЦРежиссёр
Алексей
Цицилин
- Актриса
Наталия
Быстрова
- ФЛАктёр
Филипп
Лебедев
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- АГАктёр
Александр
Груздев
- МТАктёр
Михаил
Тихонов
- НБАктёр
Николай
Быстров
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- Актриса
Ольга
Зубкова
- ВКАктёр
Всеволод
Кузнецов
- ФСАктёр
Филл
Савенков
- АЦСценарист
Алексей
Цицилин
- АЗСценарист
Алексей
Замыслов
- АКСценарист
Андрей
Кореньков
- РЛСценарист
Роберт
Ленс
- ЮМПродюсер
Юрий
Москвин
- ВНПродюсер
Владимир
Николаев
- АМПродюсер
Александр
Миргородский
- АЦМонтажёр
Алексей
Цицилин
- АЦОператор
Алексей
Цицилин
- ФМКомпозитор
Фабрицио
Манчинелли