Биография

Наталия Быстрова — актриса, певица, обладательница множества премий и номинаций за ведущие роли в мюзиклах. Наталия родилась в Праге в 1984 году. Она с раннего детства занималась танцами, пением и художественной гимнастикой. Также Наталия ходила в музыкальную школу и детскую театральную студию. После окончания школы Быстрова поступила на актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. Параллельно она пела в ансамбле, участвовала в различных песенных конкурсах и работала на местном телевидении. Зрительская любовь и популярность к актрисе пришли после ее участия в мюзикле «Mamma Mia!», в котором она сыграла главную роль. Работы Наталии Быстровой: «Звуки музыки», «Золушка», «Зорро» и многие другие мюзиклы. Также артистка занимается озвучиванием мультфильмов и популярных ледовых шоу. Она дублировала такие проекты, как «Снежная королева», «Щелкунчик на льду» и другие. Быстрова замужем, воспитывает маленького сына. Она продолжает работать в мюзиклах, а также рассматривает предложения от режиссеров о съемках в кино. Наталия мечтает открыть школу артистов мюзикла и обучать в ней детей.