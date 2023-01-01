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Опасная близость
Актёры и съёмочная группа сериала «Опасная близость»

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасная близость»

Режиссёры

Иван Китаев

Иван Китаев

Режиссёр

Актёры

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

АктрисаАнна
Артур Бесчастный

Артур Бесчастный

АктёрВиктор, муж Анны
Леонид Бичевин

Леонид Бичевин

АктёрОлег
Игорь Иванов

Игорь Иванов

АктёрДмитрий
Артём Быстров

Артём Быстров

АктёрВласов, следователь
Соф�ья Лебедева

Софья Лебедева

АктрисаОльга
Маргарита Силаева

Маргарита Силаева

АктрисаСоня
Тамирлан Джангазиев

Тамирлан Джангазиев

Tamirlan Dzhangaziev
АктёрАскар
Максим Матузный

Максим Матузный

АктёрИлья
Дарья Румянцева

Дарья Румянцева

АктрисаНаталья, жена Олега
Юлия Марченко

Юлия Марченко

АктрисаЛика
Чингиз Гараев

Чингиз Гараев

Chingiz Garaev
АктёрДанияр
Антон Лунин

Антон Лунин

АктёрКоля
Денис Сладков

Денис Сладков

Актёрводитель фуры

Сценаристы

Владимир Батрамеев

Владимир Батрамеев

Сценарист
Наргиз Багирзаде

Наргиз Багирзаде

Сценарист
Галина Волошина

Галина Волошина

Сценарист

Продюсеры

Михаил Ткаченко

Михаил Ткаченко

Продюсер
Сергей Маевский

Сергей Маевский

Продюсер
Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Ирина Сосновая

Ирина Сосновая

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер
Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер
Анна Гаспарян

Анна Гаспарян

Продюсер
Леонид Юргелас

Леонид Юргелас

Продюсер
Евгений Айвазян

Евгений Айвазян

Продюсер

Художники

Александр Улицкий

Александр Улицкий

Художник

Операторы

Максим Миханюк

Максим Миханюк

Оператор

Композиторы

Антон Захаров

Антон Захаров

Композитор
Андрей Тимонин

Андрей Тимонин

Композитор