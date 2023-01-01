WinkСериалыОпасная близостьАктёры и съёмочная группа сериала «Опасная близость»
Актё�ры и съёмочная группа сериала «Опасная близость»
Режиссёры
Актёры
АктрисаАнна
Елизавета Боярская
АктёрВиктор, �муж Анны
Артур Бесчастный
АктёрОлег
Леонид Бичевин
АктёрДмитрий
Игорь Иванов
АктёрВласов, следователь
Артём Быстров
АктрисаОльга
Софья Лебедева
АктрисаСоня
Маргарита Силаева
АктёрАскар
Тамирлан ДжангазиевTamirlan Dzhangaziev
АктёрИлья
Максим Матузный
АктрисаНаталья, жена Олега
Дарья Румянцева
АктрисаЛика
Юлия Марченко
АктёрДанияр
Чингиз ГараевChingiz Garaev
АктёрКоля
Антон Лунин
Актёрводитель фуры