Жиза
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Жиза

Жиза (сериал, 2022) смотреть онлайн

9.02022, Жиза 1 сезон
Драмы, Приключения18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Подростки бегут из детского дома и от бандитов навстречу лучшей жизни. Звезда «Папиных дочек. Новых» Максим Сапрыкин, Никита Кологривый и Григорий Верник в сериале о трудностях взросления.

15-летние Якут и Полина живут в детском доме, где процветают вымогательство и насилие. Он — сын полицейского, которого посадили в тюрьму, она — самая красивая девочка в интернате, мечтающая скорее повзрослеть и стать актрисой. Когда жизнь в детдоме становится невыносимой, подростки решаются на отчаянный шаг: крадут деньги местного криминального авторитета и сбегают из приюта в Москву. Эта опасная авантюра может стоить им жизни, однако ради шанса вырваться на свободу Якут и Полина готовы рискнуть.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жиза»

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