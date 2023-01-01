Жиза (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки бегут из детского �дома и от бандитов навстречу лучшей жизни. Звезда «Папиных дочек. Новых» Максим Сапрыкин, Никита Кологривый и Григорий Верник в сериале о трудностях взросления.



15-летние Якут и Полина живут в детском доме, где процветают вымогательство и насилие. Он — сын полицейского, которого посадили в тюрьму, она — самая красивая девочка в интернате, мечтающая скорее повзрослеть и стать актрисой. Когда жизнь в детдоме становится невыносимой, подростки решаются на отчаянный шаг: крадут деньги местного криминального авторитета и сбегают из приюта в Москву. Эта опасная авантюра может стоить им жизни, однако ради шанса вырваться на свободу Якут и Полина готовы рискнуть.



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