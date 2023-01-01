Жиза (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Подростки бегут из детского �дома и от бандитов навстречу лучшей жизни. Звезда «Папиных дочек. Новых» Максим Сапрыкин, Никита Кологривый и Григорий Верник в сериале о трудностях взросления.
15-летние Якут и Полина живут в детском доме, где процветают вымогательство и насилие. Он — сын полицейского, которого посадили в тюрьму, она — самая красивая девочка в интернате, мечтающая скорее повзрослеть и стать актрисой. Когда жизнь в детдоме становится невыносимой, подростки решаются на отчаянный шаг: крадут деньги местного криминального авторитета и сбегают из приюта в Москву. Эта опасная авантюра может стоить им жизни, однако ради шанса вырваться на свободу Якут и Полина готовы рискнуть.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Арсений
Робак
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Александр
Робак
- ГВАктёр
Григорий
Верник
- Актёр
Арсений
Робак
- НЗАктёр
Никита
Зинченко
- Актёр
Александр
Новиков
- РКАктёр
Роман
Клепченко
- КААктриса
Карина
Александрова
- АПСценарист
Александр
Пронин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- НСХудожник
Ника
Сергеева
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МТМонтажёр
Максим
Толоконников