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Жиза
1-й сезон

Жиза (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.02022, Жиза. Сезон 1 8 серий
Драмы, Приключения18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

15-летние Якут и Полина заперты в детском доме, где процветают поборы, вымогательство и насилие. Он — сын полицейского, попавшего в тюрьму, она — самая красивая девочка в классе, мечтающая стать актрисой. Когда жизнь в детдоме становится невыносимой, они крадут деньги местной банды и пускаются в бега.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жиза»

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