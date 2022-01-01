Жиза (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.02022, Жиза. Сезон 1. Серия 2
Драмы, Приключения18+
Серия в подписке «START»
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Сюжет
15-летние Якут и Полина заперты в детском доме, где процветают поборы, вымогательство и насилие. Он — сын полицейского, попавшего в тюрьму, она — самая красивая девочка в классе, мечтающая стать актрисой. Когда жизнь в детдоме становится невыносимой, они крадут деньги местной банды и пускаются в бега.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Арсений
Робак
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Григорий
Верник
- Актёр
Арсений
Робак
- НЗАктёр
Никита
Зинченко
- Актёр
Александр
Новиков
- РКАктёр
Роман
Клепченко
- КААктриса
Карина
Александрова
- АПСценарист
Александр
Пронин
- Продю�сер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- НСХудожник
Ника
Сергеева
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МТМонтажёр
Максим
Толоконников