Жиза (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Жиза (сериал, 2022) сезон 1 серия 5

9.02022, Жиза. Сезон 1. Серия 5
Драма, Приключения18+
15-летние Якут и Полина заперты в детском доме, где процветают поборы, вымогательство и насилие. Он — сын полицейского, попавшего в тюрьму, она — самая красивая девочка в классе, мечтающая стать актрисой. Когда жизнь в детдоме становится невыносимой, они крадут деньги местной банды и пускаются в бега.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

