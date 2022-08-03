Жиза (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

15-летние Якут и Полина заперты в детском доме, где процветают поборы, вымогательство и насилие. Он — сын полицейского, попавшего в тюрьму, она — самая красивая девочка в классе, мечтающая стать актрисой. Когда жизнь в детдоме становится невыносимой, они крадут деньги местной банды и пускаются в бега.

