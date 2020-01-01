Война семей. Сезон 2. Серия 1
Wink
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Война семей
2-й сезон
1-я серия
9.32020, Война семей. Сезон 2. Серия 1
Комедии, Семейные18+

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Война семей (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Новый комедийный сериал от создателей «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». Миша и Дима дружат с детства. Общий бизнес, дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но вскрыла маленький семейный секрет. Лучшие друзья становятся заклятыми врагами.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война семей»