Война семей. Сезон 1. Серия 5
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Война семей
1-й сезон
5-я серия
9.22019, Война семей. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+
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Война семей (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

Новый комедийный сериал от создателей «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». Миша и Дима дружат с детства. Общий бизнес, дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но вскрыла маленький семейный секрет. Лучшие друзья становятся заклятыми врагами.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война семей»