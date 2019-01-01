Война семей (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Фильм о фильме
Война семей
1-й сезон
Фильм о фильме
9.32019, Фильм о фильме
Комедия, Семейный18+
О сериале

Новый комедийный сериал от создателей «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». Миша и Дима дружат с детства. Общий бизнес, дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но вскрыла маленький семейный секрет. Лучшие друзья становятся заклятыми врагами.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война семей»