Дина и Доберман
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Дина и Доберман
2022, Дина и Доберман 1 сезон
Военный, Драма16+

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Дина и Доберман (сериал, 2022) смотреть онлайн

О сериале

Героическая жизнь Джульбарса, ставшего самой известной собакой Великой Отечественной Войны, обросла легендами: от награждения его медалью «За боевые заслуги» до приказа Сталина нести тяжело раненного пса на Параде Победы на личном кителе генералиссимуса. Сквозь жизненный путь Джульбарса зрители увидят и историю сложной фронтовой любви его наставников: зрелого, сурового и нелюдимого командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной, артистичной и отважной девушки-собаковода Дины Волкац.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дина и Доберман»