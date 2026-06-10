Героическая жизнь Джульбарса, ставшего самой известной собакой Великой Отечественной Войны, обросла легендами: от награждения его медалью «За боевые заслуги» до приказа Сталина нести тяжело раненного пса на Параде Победы на личном кителе генералиссимуса. Сквозь жизненный путь Джульбарса зрители увидят и историю сложной фронтовой любви его наставников: зрелого, сурового и нелюдимого командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной, артистичной и отважной девушки-собаковода Дины Волкац.

