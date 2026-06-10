Дина и Доберман. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Дина и Доберман
1-й сезон
2-я серия
2022, Дина и Доберман. Сезон 1. Серия 2
Военный, Драма16+
Серия в подписке «PREMIER»

Дина и Доберман (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Героическая жизнь Джульбарса, ставшего самой известной собакой Великой Отечественной Войны, обросла легендами: от награждения его медалью «За боевые заслуги» до приказа Сталина нести тяжело раненного пса на Параде Победы на личном кителе генералиссимуса. Сквозь жизненный путь Джульбарса зрители увидят и историю сложной фронтовой любви его наставников: зрелого, сурового и нелюдимого командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной, артистичной и отважной девушки-собаковода Дины Волкац.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дина и Доберман»