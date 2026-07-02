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Дина и Доберман
Актёры и съёмочная группа сериала «Дина и Доберман»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дина и Доберман»

Режиссёры

Павел Мальков

Павел Мальков

Режиссёр

Актёры

Андрей Фролов

Андрей Фролов

АктёрАлександр Мазовер
Юлия Афанасьева

Юлия Афанасьева

АктрисаДина Волкац
Сергей Сафронов

Сергей Сафронов

Актёр
Петр Логачев

Петр Логачев

Актёр
Василий Мищенко

Василий Мищенко

Актёр
Вячеслав Аркунов

Вячеслав Аркунов

АктёрСердюк
Ульяна Плащевская

Ульяна Плащевская

Актриса
Дмитрий Гудим

Дмитрий Гудим

АктёрСуханов
Глеб Борисов

Глеб Борисов

Актёр
Всеволод Цурило

Всеволод Цурило

Актёр
Дианна Дезмари

Дианна Дезмари

Актриса
Игорь Папылев

Игорь Папылев

Актёрмайор на аэродроме
Дмитрий Трутень

Дмитрий Трутень

Актёрсобаковод
Павел Братковский

Павел Братковский

Актёркиноработник
Михаил Новиков

Михаил Новиков

АктёрМиллер
Тимур Искяндаров

Тимур Искяндаров

Актёр

Сценаристы

Виктор Двояк

Виктор Двояк

Сценарист

Продюсеры

Роман Елистратов

Роман Елистратов

Продюсер
Олег Бланк

Олег Бланк

Продюсер
Лариса Лебедовская

Лариса Лебедовская

Продюсер
Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Ираклий Шумилов

Ираклий Шумилов

Продюсер
Лейла Мехтиева

Лейла Мехтиева

Продюсер
Вадим Эпштейн

Вадим Эпштейн

Продюсер

Художники

Людмила Веселова

Людмила Веселова

Художница

Композиторы

Максим Кошеваров

Максим Кошеваров

Композитор
Дарья Новольянцева

Дарья Новольянцева

Композитор