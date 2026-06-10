WinkСериалыДина и Доберман1-й сезон3-я серия
2022, Дина и Доберман. Сезон 1. Серия 3
Военный, Драма16+
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Дина и Доберман (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Героическая жизнь Джульбарса, ставшего самой известной собакой Великой Отечественной Войны, обросла легендами: от награждения его медалью «За боевые заслуги» до приказа Сталина нести тяжело раненного пса на Параде Победы на личном кителе генералиссимуса. Сквозь жизненный путь Джульбарса зрители увидят и историю сложной фронтовой любви его наставников: зрелого, сурового и нелюдимого командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной, артистичной и отважной девушки-собаковода Дины Волкац.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ПМРежиссёр
Павел
Мальков
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ЮААктриса
Юлия
Афанасьева
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- ПЛАктёр
Петр
Логачев
- Актёр
Василий
Мищенко
- ВААктёр
Вячеслав
Аркунов
- УПАктриса
Ульяна
Плащевская
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудим
- ГБАктёр
Глеб
Борисов
- ВЦАктёр
Всеволод
Цурило
- ДДАктриса
Дианна
Дезмари
- ИПАктёр
Игорь
Папылев
- ДТАктёр
Дмитрий
Трутень
- ПБАктёр
Павел
Братковский
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ТИАктёр
Тимур
Искяндаров
- ВДСценарист
Виктор
Двояк
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- ЛЛПродюсер
Лариса
Лебедовская
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ИШПродюсер
Ираклий
Шумилов
- ЛМПродюсер
Лейла
Мехтиева
- ВЭПродюсер
Вадим
Эпштейн
- ЛВХудожница
Людмила
Веселова
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- ДНКомпозитор
Дарья
Новольянцева