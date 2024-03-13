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10 дней до весны
1-й сезон
Фильм о фильме
9.22024, Фильм о фильме
Боевик, Драма18+

10 дней до весны (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон

О сериале

Когда наступит весна: 1 сезон захватывающего сериала о тех, кто стоял за присоединением Крыма — смотрите с 8 марта на Wink.

Март 2014-го оказался несчастливым для семьи Жилиных: отец Андрея, Николая и Наташи умирает и оставляет своим детям завещание — беречь семейные узы. Выполнить его оказывается непросто: московский хирург, симферопольский беркутовец и школьная учительница давно живут отдельными жизнями. Но всех их сводит вместе горе, а затем стремительные перемены. Обстановка в Киеве накаляется — и вот уже братья служат Родине, кто чем может, по одну сторону баррикад. Однако сын Николая Гриша выбирает другой путь: отчаявшись после смерти близкого человека, парень присоединяется к националистам. Отец и сын могут столкнуться в бою лицом к лицу в любой момент.

Какое решение примет Гриша и что ждет семью Жилиных — счастье или снова боль? Историческая драма «10 дней до весны» — смотреть 1 сезон сериала можно на видеосервисе Wink уже сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «10 дней до весны»