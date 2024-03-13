Когда наступит весна: 1 сезон захватывающего сериала о тех, кто стоял за присоединением Крыма — смотрите с 8 марта на Wink.



Март 2014-го оказался несчастливым для семьи Жилиных: отец Андрея, Николая и Наташи умирает и оставляет своим детям завещание — беречь семейные узы. Выполнить его оказывается непросто: московский хирург, симферопольский беркутовец и школьная учительница давно живут отдельными жизнями. Но всех их сводит вместе горе, а затем стремительные перемены. Обстановка в Киеве накаляется — и вот уже братья служат Родине, кто чем может, по одну сторону баррикад. Однако сын Николая Гриша выбирает другой путь: отчаявшись после смерти близкого человека, парень присоединяется к националистам. Отец и сын могут столкнуться в бою лицом к лицу в любой момент.



Какое решение примет Гриша и что ждет семью Жилиных — счастье или снова боль? Историческая драма «10 дней до весны» — смотреть 1 сезон сериала можно на видеосервисе Wink уже сейчас.

