10 дней до весны (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+49 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+50 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+51 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+54 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+57 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+50 мин
10 дней до весны
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Когда наступит весна: 1 сезон захватывающего сериала о тех, кто стоял за присоединением Крыма — смотрите с 8 марта на Wink.
Март 2014-го оказался несчастливым для семьи Жилиных: отец Андрея, Николая и Наташи умирает и оставляет своим детям завещание — беречь семейные узы. Выполнить его оказывается непросто: московский хирург, симферопольский беркутовец и школьная учительница давно живут отдельными жизнями. Но всех их сводит вместе горе, а затем стремительные перемены. Обстановка в Киеве накаляется — и вот уже братья служат Родине, кто чем может, по одну сторону баррикад. Однако сын Николая Гриша выбирает другой путь: отчаявшись после смерти близкого человека, парень присоединяется к националистам. Отец и сын могут столкнуться в бою лицом к лицу в любой момент.
Какое решение примет Гриша и что ждет семью Жилиных — счастье или снова боль? Историческая драма «10 дней до весны» — смотреть 1 сезон сериала можно на видеосервисе Wink уже сейчас.
Рейтинг
- Режиссёр
Ким
Дружинин
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Пётр
Рыков
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Андрей
Соколов
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- Актриса
Карина
Андоленко
- НКАктёр
Николай
Клямчук
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- НААктёр
Никита
Аржаненко
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- РКСценарист
Роман
Ковалёв
- РРСценарист
Руслана
Рухадзе
- Продюсер
Алексей
Земский
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АСПродюсер
Антон
Смирнов
- МБХудожница
Мария
Бернарделли
- АЛОператор
Андрей
Лебедянский
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко