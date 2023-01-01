Биография

Олег Миляховский — российский актер кино и телевидения. Родился 20 января 2009 года. В 2017 году поступил в театральную студию при Московском дворце молодежи. Также изучал актерское мастерство в школах Kinoevolution, Жанны Пугачевой и «Аутоника». Играл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Повелитель мух», «Непридуманные рассказы», снимался в рекламных роликах. Сегодня фильмография Олега Миляховского насчитывает более 10 работ, юного артиста можно встретить в сериалах «Вика-ураган», «Пищеблок», «Ловец снов», картинах «У самого Белого моря», «Почти весна». В 2023 году исполнил роль Леши в криминальной драме «Фишер».