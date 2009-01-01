Любовь до востребования (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.72009, Любовь до востребования
Мелодрамы101 мин16+
Сюжет
Таня Агашкова, воспитанница школы-интерната для детей-сирот, живет романтической перепиской с курсантом Костиком. Но что-то случилось с ее другом, и она перестала получать долгожданные письма. Окончив школу, Таня покидает интернат и отправляется в деревню, чтобы поселиться в стареньком родительском доме. Она идет работать деревенским почтальоном и знакомится с местными жителями. Их простые человеческие истории так волнуют юное сердце, что она, стремясь помочь каждому, невольно пробует на себя роль вершительницы чужих судеб. И не ожидает, что ее собственная судьба готовит удар…
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5.6 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- ОСАктриса
Ольга
Сухарева
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- ПКАктёр
Павел
Кузьмин
- ЛПАктриса
Людмила
Пошехонова
- МЛАктёр
Михаил
Левченко
- НМАктриса
Наталья
Мацук
- ГНАктриса
Галина
Новосёлова
- НКАктриса
Наталья
Кучеренко
- МААктёр
Михаил
Асанкин
- ЮИАктёр
Юрий
Иванов
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- ВИСценарист
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АГПродюсер
Александр
Гаврюшин
- ЕЦХудожница
Екатерина
Цитрина
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков