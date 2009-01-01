Любовь до востребования (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Таня Агашкова, воспитанница школы-интерната для детей-сирот, живет романтической перепиской с курсантом Костиком. Но что-то случилось с ее другом, и она перестала получать долгожданные письма. Окончив школу, Таня покидает интернат и отправляется в деревню, чтобы поселиться в стареньком родительском доме. Она идет работать деревенским почтальоном и знакомится с местными жителями. Их простые человеческие истории так волнуют юное сердце, что она, стремясь помочь каждому, невольно пробует на себя роль вершительницы чужих судеб. И не ожидает, что ее собственная судьба готовит удар…



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