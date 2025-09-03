Счастливчик
Фильмы
Счастливчик

Счастливчик (фильм, 1988) смотреть онлайн

9.01988, Счастливчик
Драма86 мин18+
О фильме

Ваня Нечкин возвращается из Афганистана целым и невредимым. Считая себя счастливчиком, он принимает одно за другим предложения от владельцев застрахованных автомобилей - и в одной из спровоцированных им аварий погибает.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливчик»