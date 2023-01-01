Секта
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Секта

Секта (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.52011, Секта 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Налаженная жизнь Наташи в одночасье рушится, когда героиня узнает, что беременна. Муж бросает ее, лучшая подруга предает, мать отворачивается – и Наташа остаeтся наедине со своим отчаянием...

В этот переломный момент в ее жизни появляется странная женщина Варвара, которая забирает Наташу буквально с улицы, дает ей ночлег и проявляет участие и заботу. Убаюканная добрыми словами, Наташа едет в загородный дом, где, по словам новой знакомой, мудрый наставник Даниил, поможет решить все ее проблемы...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секта»

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