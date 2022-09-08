Секта (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Секта. Сезон 1
8.62011, Секта. Сезон 1 2 серии
Мелодрама16+

О сериале

Налаженная жизнь Наташи в одночасье рушится, когда героиня узнает, что беременна. Муж бросает ее, лучшая подруга предает, мать отворачивается – и Наташа остаeтся наедине со своим отчаянием...

В этот переломный момент в ее жизни появляется странная женщина Варвара, которая забирает Наташу буквально с улицы, дает ей ночлег и проявляет участие и заботу. Убаюканная добрыми словами, Наташа едет в загородный дом, где, по словам новой знакомой, мудрый наставник Даниил, поможет решить все ее проблемы...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

