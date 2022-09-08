Секта (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
8.62011, Секта. Сезон 1 2 серии
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Налаженная жизнь Наташи в одночасье рушится, когда героиня узнает, что беременна. Муж бросает ее, лучшая подруга предает, мать отворачивается – и Наташа остаeтся наедине со своим отчаянием...
В этот переломный момент в ее жизни появляется странная женщина Варвара, которая забирает Наташу буквально с улицы, дает ей ночлег и проявляет участие и заботу. Убаюканная добрыми словами, Наташа едет в загородный дом, где, по словам новой знакомой, мудрый наставник Даниил, поможет решить все ее проблемы...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ВДРежиссёр
Валерий
Девятилов
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актёр
Александр
Ратников
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- ВААктриса
Виктория
Адельфина
- ПКАктёр
Петр
Кислов
- Актриса
Юлия
Галкина
- АМАктёр
Алексей
Медведев
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- НРАктриса
Наталья
Ромашенко
- МПАктриса
Майя
Полянская
- ЕЛСценарист
Елена
Ласкарева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко