И шарик вернется (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Таня, Вера, Шура и Светик – одноклассницы и закадычные подруги. Непохожие друг на друга, но всюду неразлучные девчонки, кажется, и по жизни пойдут рука об руку. Но на школьном выпускном происходит страшное событие, вдребезги разбившее радужные мечты о светлом и счастливом мире. Спасая подругу Шуру от хулиганов, Тане не удается уберечься самой, и девушку насилуют. Подруги не приходят ей на помощь - каждая оказывается увлечена своими делами.

