Подмена в один миг
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Подмена в один миг

Подмена в один миг (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Подмена в один миг 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лена счастлива: у неё прекрасный муж, она готовится стать матерью. Но поездка в райцентр на стареньком рейсовом автобусе и встреча с уголовницей переворачивают всю её жизнь. И даже на лучшую подругу она уже не может положиться, как раньше...

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Подмена в один миг»

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