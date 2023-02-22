Подмена в один миг. Сезон 1
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Подмена в один миг
1-й сезон

Подмена в один миг (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.32014, Подмена в один миг. Сезон 1 2 серии
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лена счастлива: у неё прекрасный муж, она готовится стать матерью. Но поездка в райцентр на стареньком рейсовом автобусе и встреча с уголовницей переворачивают всю её жизнь. И даже на лучшую подругу она уже не может положиться, как раньше...

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Подмена в один миг»